Оказался под питбайком: Московские врачи спасли подростка с открытым переломом

Столичные врачи спасли подростка, на которого упал питбайк. В пресс-службе Минздрава Подмосковья рассказали Life.ru, что 16-летний пациент получил серьёзные травмы, паркуя своего "железного коня" в гараж. Парень попросту не справился с его весом.

Конечности травмированного подростка до и после лечения врачами в Москве. Фото © Минздрав Московской области

Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы диагностировали у него открытый перелом нижней трети обеих костей правой голени, а также закрытый перелом нижней трети лучевой кости предплечья. Оба — со смещением отломков. По словам врача-травматолога Натальи Агафоновой, хирургическое вмешательство было объёмным.

"На ноге мы выполнили открытую репозицию — сопоставление отломков кости внутренней и наружной лодыжек голени с фиксацией отломков костей металлическими конструкциями. Также была проведена пластика пяточно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава. Параллельно мы выполнили закрытое сопоставление отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнем", — пояснила она.

Сейчас подросток чувствует себя хорошо и уже выписан, его ждёт восстановительный период и повторное оперативное лечение для удаления металлических фиксаторов. Главврач Александр Григорьев с сожалением констатировал, что подобные травмы — не редкость.