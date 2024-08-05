Нарколог назвал два вида алкоголя, смешивание которых грозит бедой

Шипучие и нешипучие алкогольные напитки смешивать не стоит. Желательно выбрать один вид спиртного на вечер, тогда с лёгкостью получится избежать похмелья. Связано это с тем, что газообразное состояние способствует более лёгкому всасыванию этанола, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

"Что касается смешивания напитков: лучше вообще ничего не смешивать и не употреблять, но уж шипучее с нешипучим точно не мешать, то есть, например, шампанское с вином, поскольку газообразное состояние всегда способствует более лёгкому всасыванию этанола, содержащегося в спиртных напитках", — рассказал специалист в беседе с РИА "Новости".

Со слов эксперта, при употреблении алкоголя желательно всегда выбирать напитки одного вида.