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5 августа, 12:38

Нарколог назвал два вида алкоголя, смешивание которых грозит бедой

Врач Масякин: Не стоит смешивать шипучие и нешипучие напитки

Шипучие и нешипучие алкогольные напитки смешивать не стоит. Желательно выбрать один вид спиртного на вечер, тогда с лёгкостью получится избежать похмелья. Связано это с тем, что газообразное состояние способствует более лёгкому всасыванию этанола, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

"Что касается смешивания напитков: лучше вообще ничего не смешивать и не употреблять, но уж шипучее с нешипучим точно не мешать, то есть, например, шампанское с вином, поскольку газообразное состояние всегда способствует более лёгкому всасыванию этанола, содержащегося в спиртных напитках", рассказал специалист в беседе с РИА "Новости".

Со слов эксперта, при употреблении алкоголя желательно всегда выбирать напитки одного вида.

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Ранее Life.ru объяснял, почему сочетание вина и сыра может привести к сильному похмелью и мучительным головным болям на следующее утро. Как объясняют эксперты, проблема кроется в процессе ферментации горячительных напитков.

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Мария Любицкая
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