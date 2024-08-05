СК проверит московскую клинику, где пациенту повредили мозг
Следственный комитет проверит московскую клинику пластической хирургии после неудачной операции, в результате которой пациент попал в реанимацию. Об этом доложила пресс-служба ведомства.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Саксину В.В. представить доклад о ходе проверки", — говорится в сообщении.
Ход дела находится на особом контроле центрального аппарата ведомства.
Напомним, что мужчине повредили мозг во время пластической операции на лбу в московской клинике "Эталон". Сейчас он в реанимационном отделении и может остаться инвалидом на всю жизнь.
Life.ru