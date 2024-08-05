Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 11:12

СК проверит московскую клинику, где пациенту повредили мозг

Следственный комитет проверит московскую клинику пластической хирургии после неудачной операции, в результате которой пациент попал в реанимацию. Об этом доложила пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Саксину В.В. представить доклад о ходе проверки", — говорится в сообщении.

Ход дела находится на особом контроле центрального аппарата ведомства.

Ошибка хирурга привела к мучительной смерти 55-летней россиянки
Ошибка хирурга привела к мучительной смерти 55-летней россиянки

Напомним, что мужчине повредили мозг во время пластической операции на лбу в московской клинике "Эталон". Сейчас он в реанимационном отделении и может остаться инвалидом на всю жизнь.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров