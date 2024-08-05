СК проверит московскую клинику, где пациенту повредили мозг

Следственный комитет проверит московскую клинику пластической хирургии после неудачной операции, в результате которой пациент попал в реанимацию. Об этом доложила пресс-служба ведомства.

Напомним, что мужчине повредили мозг во время пластической операции на лбу в московской клинике "Эталон". Сейчас он в реанимационном отделении и может остаться инвалидом на всю жизнь.