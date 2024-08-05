Эксперт объяснил, как проветривать комнату с работающим кондиционером

Помещение с работающим кондиционером необходимо проветривать, поскольку абсолютное большинство сплит-систем лишь охлаждают воздух, но не обновляют его. Об этом рассказал ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малозёмов в интервью радио Sputnik.

"99% сплит-систем просто гоняют воздух по кругу, пропуская через себя. Они поставляют нам холод в комнату, но воздух при этом остаётся один и тот же, уличный к нему не примешивается", — объяснил он.

По словам Малозёмова, проветривание позволяет снизить концентрацию углекислого газа, который угнетающе действует на мозг, из-за чего у людей ухудшается работоспособность, внимание и реакция. Повышенная концентрация углекислого газа также способствует увеличению выживаемости вирусов, добавил эксперт.

Он отметил, что для поступления свежего воздуха достаточно пяти-десяти минут проветривания. На это время кондиционер можно выключить для экономии электричества.

"Если вы один в помещении или вас двое-трое, можно вообще пару раз в день проветривать. Если вас большое количество, например, в офисе, то проветривать каждые 2–3 часа будет не лишним", — заключил он.