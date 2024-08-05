Эксперт объяснил, как проветривать комнату с работающим кондиционером
Эксперт посоветовал чередовать кондиционирование помещения с проветриванием
Помещение с работающим кондиционером необходимо проветривать, поскольку абсолютное большинство сплит-систем лишь охлаждают воздух, но не обновляют его. Об этом рассказал ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малозёмов в интервью радио Sputnik.
"99% сплит-систем просто гоняют воздух по кругу, пропуская через себя. Они поставляют нам холод в комнату, но воздух при этом остаётся один и тот же, уличный к нему не примешивается", — объяснил он.
По словам Малозёмова, проветривание позволяет снизить концентрацию углекислого газа, который угнетающе действует на мозг, из-за чего у людей ухудшается работоспособность, внимание и реакция. Повышенная концентрация углекислого газа также способствует увеличению выживаемости вирусов, добавил эксперт.
Он отметил, что для поступления свежего воздуха достаточно пяти-десяти минут проветривания. На это время кондиционер можно выключить для экономии электричества.
"Если вы один в помещении или вас двое-трое, можно вообще пару раз в день проветривать. Если вас большое количество, например, в офисе, то проветривать каждые 2–3 часа будет не лишним", — заключил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что в загрязнённых кондиционерах обитают бактерии легионеллы. Именно эти микроорганизмы часто вызывают пневмонию у любителей охладиться. Чтобы не подхватить бактерию, необходимо вовремя заменять фильтры и чистить устройство, регулярно проводить влажную уборку помещений и использовать средства дезинфекции.