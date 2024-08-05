Путин встретился в Кремле с Матвиенко и Володиным

Президент Владимир Путин 5 августа провёл встречу с председателями палат российского парламента — Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Спикеры Совета Федерации и Госдумы подвели итоги весенней сессии, по результатам работы принят 331 закон.

Российский лидер в начале встречи назвал объём проделанной работы огромным и поблагодарил сенаторов и депутатов за продуктивный и ответственный труд.

Спикеры Совета Федерации и Госдумы на встрече с Владимиром Путиным подвели итоги весенней сессии, по результатам работы принят 331 закон. Видео © Пресс-служба Кремля

"Прежде всего, хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объём проделанной работы, причём вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с Правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности – и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная большая работа", — сказал Владимир Путин.