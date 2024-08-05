Выставку техники НАТО в Тюмени всего за час посетила тысяча человек

В Тюмени открылась выставка трофейной техники НАТО и за первый час лицезреть отвоёванные машины пришли около тысячи человек. Об этом сообщил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко. Он отметил, что цель выставки — показать 14 военных машин.

"Интерес к выставке большой. Через полчаса после открытия зашло более 500 человек, к 11:00 — уже около тысячи. Мы ожидаем, тысяч по восемь в день, в выходные будет больше, так как и активностей будет больше. Уже с момента установки первой техники люди подходили и интересовались, многие семьями шли и допоздна", — сказал собеседник РИА "Новости".

Помимо трофейной техники альянса, на выставке размещено сапёрное оборудование для разминирования от Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Также желающие могут поуправлять дроном, заняться спортом или записаться в секцию.