Выставку техники НАТО в Тюмени всего за час посетила тысяча человек
В Тюмени открылась выставка трофейной техники НАТО
Выставка трофейной техники НАТО в Тюмени. Обложка © Минобороны РФ
В Тюмени открылась выставка трофейной техники НАТО и за первый час лицезреть отвоёванные машины пришли около тысячи человек. Об этом сообщил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко. Он отметил, что цель выставки — показать 14 военных машин.
"Интерес к выставке большой. Через полчаса после открытия зашло более 500 человек, к 11:00 — уже около тысячи. Мы ожидаем, тысяч по восемь в день, в выходные будет больше, так как и активностей будет больше. Уже с момента установки первой техники люди подходили и интересовались, многие семьями шли и допоздна", — сказал собеседник РИА "Новости".
Помимо трофейной техники альянса, на выставке размещено сапёрное оборудование для разминирования от Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Также желающие могут поуправлять дроном, заняться спортом или записаться в секцию.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве на Поклонной горе завершилась выставка трофейной техники, за два месяца работы её посетили свыше одного миллиона человек. Там были представлены 33 образца военной техники производства США, Великобритании, Франции, Швеции, Австрии, Австралии, Финляндии, Турции, Чехии и Украины.