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5 августа, 13:26

Айза показала, как ей освятили новую машину и байк сына на Бали

Айза. Обложка © Telegram / Aizalovesyou

Айза. Обложка © Telegram / Aizalovesyou

Блогерша Айза призналась, что решила освятить свою новую машину и мотоцикл сына. В подтверждение она опубликовала в телеграм-канале видео, снятое на Бали.

Айза показала, как ей освящали машину на Бали. Видео © Telegram / Aizalovesyou

На кадрах местные "специалисты" проводят масштабный магический обряд. Так, женщина с корзиной фруктов и цветов сжигает благовония и проводит ими над транспортом. А рядом сидящий мужчина звенит в колокольчик и что-то нашёптывает — вероятно, притягивает приятную ауру. Причём во время ритуала машина и байк были украшены растениями и платками с национальными узорами. К слову, недавно Айза похвасталась, что купила красный автомобиль Toyota.

Напомним, Айза стала широко известна, будучи женой рэпера Гуфа (Алексея Долматова). У пары родился сын Сэм, однако после пяти лет брака они развелись. По словам блогерши, поводом для разрыва стало отсутствие любви и наркотическая зависимость певца. Сейчас Айза воспитывает ещё и сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным. При этом блогерша как-то заявила, что не собирается уходить из жизни Гуфа.

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Никита Осипов
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