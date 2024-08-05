Айза показала, как ей освятили новую машину и байк сына на Бали

Блогерша Айза призналась, что решила освятить свою новую машину и мотоцикл сына. В подтверждение она опубликовала в телеграм-канале видео, снятое на Бали.

Айза показала, как ей освящали машину на Бали. Видео © Telegram / Aizalovesyou

На кадрах местные "специалисты" проводят масштабный магический обряд. Так, женщина с корзиной фруктов и цветов сжигает благовония и проводит ими над транспортом. А рядом сидящий мужчина звенит в колокольчик и что-то нашёптывает — вероятно, притягивает приятную ауру. Причём во время ритуала машина и байк были украшены растениями и платками с национальными узорами. К слову, недавно Айза похвасталась, что купила красный автомобиль Toyota.