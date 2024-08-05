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5 августа, 12:32

"Расслабляться нельзя": Путин призвал власти держать руку на пульсе

Путин: Российские власти в целом достойно решают стоящие перед страной задачи

Российские власти достойно решают стоящие перед страной задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателями палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным в Кремле. Вместе с тем глава государства напомнил о том, что необходимо "держать руку на пульсе" и не расслабляться.

"Сделано было за весеннюю сессию немало, но нам нужно постоянно держать руку на пульсе. Жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи, в целом мы решаем их достойно. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряжённо", — сказал российский лидер.

Ранее на этой же встрече Путин одобрил идею Матвиенко по реабилитации бойцов СВО совместно с их жёнами. Глава государства подчеркнул, что спутницы жизни героев являются "лучшими психологами".

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Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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