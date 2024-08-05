Секси-пловчиху из Парагвая прогнали из Олимпийской деревни за неподобающее поведение

Пловчиху из Парагвая Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни в Париже за то, что она не ночевала на её территории. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luanalonsom

По информации газеты, спортсменка вела себя неподобающим образом и создавала неподходящую атмосферу в коллективе сборной Парагвая. Олимпийские игры в Париже стали для Алонсо вторыми в карьере. Пловчиха участвовала в заплыве на сто метров баттерфляем, где выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место. После этого она сообщила в соцсетях о завершении карьеры.

Победительницей турнира на этой дистанции стала Торри Хаски из США, серебро завоевала её соотечественница Гретхен Уолш, а бронзу выиграла китаянка Чжан Юфэй.