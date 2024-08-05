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5 августа, 12:52

Секси-пловчиху из Парагвая прогнали из Олимпийской деревни за неподобающее поведение

Marca: Пловчиху Алонсо выгнали из Олимпийской деревни за ночёвку в другом месте

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luanalonsom

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luanalonsom

Пловчиху из Парагвая Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни в Париже за то, что она не ночевала на её территории. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luanalonsom

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luanalonsom

По информации газеты, спортсменка вела себя неподобающим образом и создавала неподходящую атмосферу в коллективе сборной Парагвая. Олимпийские игры в Париже стали для Алонсо вторыми в карьере. Пловчиха участвовала в заплыве на сто метров баттерфляем, где выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место. После этого она сообщила в соцсетях о завершении карьеры.

Победительницей турнира на этой дистанции стала Торри Хаски из США, серебро завоевала её соотечественница Гретхен Уолш, а бронзу выиграла китаянка Чжан Юфэй.

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А ранее Life.ru рассказывал, что словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде в Париже. Подоспевшие врачи надели на спортсменку кислородную маску и доставили её в больницу.

Дарья Нарыкова
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