Пловчиху увезли без сознания в больницу после олимпийского заплыва в Париже Словацкая пловчиха Потоцкая потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде 2 августа, 12:15 Медицинские работники оказывают помощь Тамаре Потоцкой. Обложка © Getty Images / Eurasia Sport Images

Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая упала без сознания после заплыва в бассейне на двести метров во время олимпийских соревнований в Париже. Об этом пишет France Presse.

Пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание на Олимпиаде. Фото © Х / CGTNEurope

Потоцкая стала 23-й по итогам прошедшей квалификации. Выходя из воды, 21-летняя пловчиха почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Подоспевшие медики надели на спортсменку кислородную маску и доставили в больницу. По словам организаторов заплыва, сейчас её диагноз уточняется.

"Сейчас она в сознании, но мы ждём новой медицинской информации", — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что триатлонистам стало плохо после заплыва по Сене на Олимпиаде в Париже. Многих спортсменов рвало после соревнований. Бельгийская триатлонистка призналась, что боится за своё здоровье из-за увиденного в вонючей Сене.

Авторы Татьяна Миссуми