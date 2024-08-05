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5 августа, 13:29

Путин назвал главные направления для работы Госдумы и Совфеда в осеннюю сессию

Путин: Безопасность РФ и поддержка бойцов СВО являются важнейшими приоритетами

Безопасность России, развитие армии и поддержка бойцов спецоперации являются одними из главных направлений для работы Совфеда и Госдумы в осеннюю сессию. Об этом в понедельник, 5 августа, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с главами палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Владимир Путин в Кремле встретился с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Стабильное функционирование вооружённых сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и членов их семей", — так президент РФ обозначил вектор работы.

При этом Путин напомнил, что все ветви власти должны учитывать интересы граждан, а также внимательно относиться к их политическим, социальным и экономическим правам. По его словам, законы должны создавать условия для стабильного развития экономики.

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В ходе встречи Путин также отметил, что российские власти достойно решают стоящие перед страной задачи. Вместе с тем глава государства напомнил о том, что необходимо "держать руку на пульсе" и не расслабляться.

Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
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