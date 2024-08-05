Юрист объяснил, как отсудить деньги за оскорбление в Сети и на работе

С унижением достоинства, оскорблениями и неуместными замечаниями можно столкнуться в самых разных сферах жизни — на работе, в больнице, в Интернете. Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин рассказал, к каким законам может обратиться гражданин, чьи честь и достоинство были задеты.

Право на защиту гражданами своей чести и доброго имени закреплено в Конституции РФ. Статья 21 основного закона гласит, что достоинство личности охраняется государством.

"Оскорбления, унижения и неуместные замечания могут быть квалифицированы как нарушение этого конституционного права личности", — подчеркнул юрист в беседе с RuNews24.ru.

Статья 152 Гражданского кодекса России предоставляет гражданину, в отношении которого распространены порочащие сведения, право требовать не только опровержения, но и возмещения убытков и морального вреда. Согласно статье 3 Трудового кодекса РФ, работник имеет право на недискриминационное отношение со стороны работодателя и коллег. А в случае унижения достоинства в больнице может применяться закон "О защите прав потребителей" в части предъявления требований к качеству услуги (ст. 4 ЗоЗПП).

Штраф за оскорбление для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

"Если вас оскорбил чиновник (лицо, замещающее государственную или муниципальную должность, или должность государственной или муниципальной службы), он подлежит штрафу в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификации, то есть лишению права занимать соответствующую должность на срок до 1 года", — отметил Палюлин.

Юрист добавил, что публичное оскорбление, включая оскорбление в Сети, является отягчающим обстоятельством. В этом случае обидчиков ждут такие штрафы: от 5 до 10 тысяч рублей для физлиц, от 50 до 100 тысяч для должностных лиц и от 200 до 700 тысяч для юридических лиц.