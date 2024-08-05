В Нижнем Новгороде 4-летний ребёнок съел булочку с метадоном и впал в кому

В Нижнем Новгороде четырёхлетний ребёнок съел булочку с метадоном и впал в кому. Как сообщает SHOT, сейчас за жизнь малыша борются врачи.

По информации телеграм-канала, хлебобулочное изделие со смертельной начинкой мальчик нашёл накануне дома. Ничего не подозревающая мать вызвала скорую. В больнице у ребёнка обнаружили сильное отравление наркотиками. Экспертиза показала, что в булочке был метадон. Родителей мальчика уже задержали. Горе-папаша на допросе рассказал, что его друг сидит в СИЗО и он должен был передать ему пакет с продуктами от некой женщины. Мужчина утверждает, что якобы не знал, что в хлебе и булочках могут быть какие-то вещества.

В настоящее время проверяется информация, что отец мог быть дилером. К слову, мужчину уже задерживали с запрещёнными веществами. Пока на родителей малыша составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Известно, что у пары это единственный ребёнок.