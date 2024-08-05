Уехавший в США белорус построил мошенническую автоимперию и обманул жителей СНГ на сотни миллионов
SHOT: Уехавший в США белорус обманул автовладельцев из СНГ на сотни миллионов
Белорус, который уехал в США и построил там мошеннический бизнес. Обложка © Life.ru
Гражданин Белоруссии уехал в США и построил там мошеннический бизнес. Преступными схемами он успел обмануть граждан СНГ на несколько сотен миллионов рублей. Мужчина обещал привезти заказчикам зарубежные машины, однако после перевода денег перепродавал автомобили или же разбирал их на запчасти, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Белорус уехал в США и построил там мошеннический бизнес. Видео © Сообщает SHOT ПРОВЕРКА
Один из пострадавших рассказал, что владелец американской компании 7motors Владимир Т. обманул его на 20 миллионов рублей. Всего мужчина приобрёл девять автомобилей, которые обещали доставить в порт Новороссийска, однако он этого так и не дождался. Вскоре купленные машины обнаружились в Армении, что продавец связал с санкциями. Тогда же у покупателя потребовали доплату за простой на стоянке, растаможку и обслуживание.
С того момента прошло уже 2,5 года, однако ни машин, ни денежной компенсации мужчине так получить и не удалось. Как он позже заявил, часть машин всё же доехала до России, вот только их владельцем является другой человек. И это далеко не первая жертва — пострадавших сотни. Многие жалуются, что автомобили числятся в угоне, не имеют запчастей или же продаются с поддельными документами. Подан коллективный иск. Дело планируют рассматривать на международном уровне.
"Так что, Владимир, ты скажешь по поводу всей этой ситуации? Думаешь, ты в Америке далеко? Мы уже составили некие документы и обращаемся в органы", — обратился к мошеннику один из потерпевших.
Ранее Life.ru писал о том, как в Уфе покупатели обвинили частный магазин с техникой от Apple в мошенничестве. Как сообщается, семья бизнесменов оставила клиентов без купленных iPhone и денег. Общая сумма ущерба исчисляется миллионами.