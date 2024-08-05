Уехавший в США белорус построил мошенническую автоимперию и обманул жителей СНГ на сотни миллионов

Гражданин Белоруссии уехал в США и построил там мошеннический бизнес. Преступными схемами он успел обмануть граждан СНГ на несколько сотен миллионов рублей. Мужчина обещал привезти заказчикам зарубежные машины, однако после перевода денег перепродавал автомобили или же разбирал их на запчасти, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Белорус уехал в США и построил там мошеннический бизнес. Видео © Сообщает SHOT ПРОВЕРКА

Один из пострадавших рассказал, что владелец американской компании 7motors Владимир Т. обманул его на 20 миллионов рублей. Всего мужчина приобрёл девять автомобилей, которые обещали доставить в порт Новороссийска, однако он этого так и не дождался. Вскоре купленные машины обнаружились в Армении, что продавец связал с санкциями. Тогда же у покупателя потребовали доплату за простой на стоянке, растаможку и обслуживание.

С того момента прошло уже 2,5 года, однако ни машин, ни денежной компенсации мужчине так получить и не удалось. Как он позже заявил, часть машин всё же доехала до России, вот только их владельцем является другой человек. И это далеко не первая жертва — пострадавших сотни. Многие жалуются, что автомобили числятся в угоне, не имеют запчастей или же продаются с поддельными документами. Подан коллективный иск. Дело планируют рассматривать на международном уровне.

"Так что, Владимир, ты скажешь по поводу всей этой ситуации? Думаешь, ты в Америке далеко? Мы уже составили некие документы и обращаемся в органы", — обратился к мошеннику один из потерпевших.