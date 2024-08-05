Аксёнов сообщил об увольнении главы МЧС полуострова Садаклиева
Сергей Садаклиев. Обложка © Telegram / Сергей Садаклиев
Глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев принял решение покинуть должность по собственному желанию. Об этом рассказал руководитель региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.
"Провёл встречу с министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию", — написал Аксёнов.
Садаклиев занимал должность министра МЧС по республике с февраля 2021 года.
Напомним, недавно в скандал попал помощник Сергея Садаклиева Ингмар Левчик. Чиновника задержали за езду без водительского удостоверения. При этом, по данным СМИ, в 2023 году его лишали прав за езду под барбитуратами.