Аксёнов сообщил об увольнении главы МЧС полуострова Садаклиева

Глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев принял решение покинуть должность по собственному желанию. Об этом рассказал руководитель региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

"Провёл встречу с министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию", — написал Аксёнов.

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Напомним, недавно в скандал попал помощник Сергея Садаклиева Ингмар Левчик. Чиновника задержали за езду без водительского удостоверения. При этом, по данным СМИ, в 2023 году его лишали прав за езду под барбитуратами.