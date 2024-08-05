В Москве 107-летняя ветеран ВОВ умерла после новостей об отменном здоровье

На 108-м году жизни в Москве умерла ветеран Великой Отечественной войны Анна Несова. Как сообщает сайт МК.ru, за неделю до смерти пожилая женщина рассказала родным, что готовится к "завершению земного пути".

По данным издания, Анна Алексеевна скончалась в ночь на 5 августа в своей квартире на Ленинградском шоссе. Соцработница услышала, что бабушка захрипела, и вызвала скорую помощь. Однако приехавшие медики отметили, что давление у пенсионерки "как у космонавта", и не нашли каких-то критических проблем со здоровьем. После женщина вновь заснула и умерла во сне.

На долю Несовой выпало немалое количество испытаний. В годы войны она работала медсестрой в санитарном поезде. После победы Анна Алексеевна продолжила работать медиком, вышла замуж и родила сына. Однако в скором времени женщина стала вдовой, а своего единственного сына она похоронила, когда ему исполнилось всего 50 лет.