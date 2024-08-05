Стало известно, сколько российских спортсменов могут допустить к Паралимпиаде

Паралимпийский комитет РФ подал в оргкомитет Паралимпиады в Париже заявки на участие 92 спортсменов. Об этом в понедельник, 5 августа, заявили в ПКР.

"Паралимпийский комитет России направил в организационный комитет Паралимпийских игр в Париже спортивные заявки. В Играх планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису и по два в триатлоне и тхэквондо", — отметили в пресс-службе комитета.

В общей сложности в составе команды 46 чемпионов и призёров Паралимпиады, свыше 50 заслуженных мастеров спорта. По данным ПКР, россияне будут выступать в 163 медальных видах программы.