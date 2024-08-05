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Регион
5 августа, 13:58

Стало известно, сколько российских спортсменов могут допустить к Паралимпиаде

В ПКР отправили заявки на участие в Паралимпиаде 92 спортсменов

Паралимпийский комитет РФ подал в оргкомитет Паралимпиады в Париже заявки на участие 92 спортсменов. Об этом в понедельник, 5 августа, заявили в ПКР.

"Паралимпийский комитет России направил в организационный комитет Паралимпийских игр в Париже спортивные заявки. В Играх планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису и по два в триатлоне и тхэквондо", — отметили в пресс-службе комитета.

В общей сложности в составе команды 46 чемпионов и призёров Паралимпиады, свыше 50 заслуженных мастеров спорта. По данным ПКР, россияне будут выступать в 163 медальных видах программы.

Напомним, в конце сентября 2023 года стало известно о решении Международного паралимпийского комитета о допуске россиян и белорусов до Паралимпиады в нейтральном статусе. К слову, на той же Генассамблее приостановили членство Паралимпийского комитета России в МПК.

Россияне прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду в Париже
Россияне прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду в Париже
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Shutterstock / FOTODOM / Marcio Cimatti

Никита Осипов
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