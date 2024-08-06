Москвич из пистолета прострелил себе ногу, которой пнул возлюбленную

Москвич пнул свою девушку, сутки прожил с чувством вины и стыда, а в знак возмездия над самим собой прострелил ногу, которой пнул возлюбленную. Об этом сообщает SHOT.

Виктор и Варя 1 августа повздорили у себя дома на проспекте Мира, и в порыве эмоций парень пнул любимую по ноге. Та вскрикнула и начала говорить про перелом. Сутки пара прожила в напряжении из-за случившегося акта насилия. За это время молодой человек осознал всю тяжесть своего поступка и решил творить справедливость.

Виктор с пневматическим пистолетом заперся в ванной комнате и прострелил "злобную" конечность, которая навредила его любимой. Несколько дней ковбой проходил с пулей в ноге, а после из-за боли обратился в скорую, которая отвезла его в больницу.