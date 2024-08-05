На москвича, расстрелявшего самокатчиков, завели дело
Уголовное дело возбуждено в отношении прохожего, который открыл стрельбу по самокатчикам в Москве. Как пишет SHOT, 41-летнему механику грозит до семи лет колонии.
По данным телеграм-канала, Сергей в выходные вечером гулял по Верхнему Михайловскому проезду недалеко от своего дома. Он уверяет, что его чуть не сбили два парня на самокатах. Мужчина сначала ругался, а потом достал травмат и начал стрелять по ним.
Одним из самокатчиков оказался игрок медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи (Niko jr). Его прохожий ранил в спину. Второй пострадавший — футболист Нагатинской футбольной лиги. Сейчас оба уже находятся дома.
Сергея задержали в квартире спустя несколько часов. Оказалось, что мужчина работает механиком и воспитывает с женой двух сыновей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Ранее подозреваемый не был судим.
Напомним, вечером 4 августа во 2-м Верхнем Михайловском проезде в Москве мужчина расстрелял четырёх самокатчиков и сбежал. В результате пострадал один человек. Самокатчики успели заснять неизвестного с пистолетом, а позже его задержали.
Life.ru