На москвича, расстрелявшего самокатчиков, завели дело

Уголовное дело возбуждено в отношении прохожего, который открыл стрельбу по самокатчикам в Москве. Как пишет SHOT, 41-летнему механику грозит до семи лет колонии.

По данным телеграм-канала, Сергей в выходные вечером гулял по Верхнему Михайловскому проезду недалеко от своего дома. Он уверяет, что его чуть не сбили два парня на самокатах. Мужчина сначала ругался, а потом достал травмат и начал стрелять по ним.

Одним из самокатчиков оказался игрок медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи (Niko jr). Его прохожий ранил в спину. Второй пострадавший — футболист Нагатинской футбольной лиги. Сейчас оба уже находятся дома.