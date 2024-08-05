Сотрудники отечественных автозаводов вернулись к станкам после отпусков

Сегодня из корпоративного отпуска вернулись сразу три российских автомобильных предприятия. Об этом рассказали в агентстве "Автостат".

Сотрудники автозавода "Москвич" и предприятия "Автозавод Санкт-Петербург" находились в корпоративном отпуске с 22 июля по 4 августа, а работники УАЗа отдыхали поменьше, с 29 июля по 4 августа.

Завод "Урал" вернул отдыхающих к станкам 29 июля, а КамАЗ и Haval в Туле — 22 июля. До сих пор расслабляются сотрудники АвтоВАЗа, на рабочих местах их можно будет увидеть только 18 августа.

Предварительно все заводы запасают количество готовых изделий, которое сможет обеспечить потребительский спрос. Продолжают же работать продавцы, ремонтники и модернизаторы оборудования.