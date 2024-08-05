Сотрудники отечественных автозаводов вернулись к станкам после отпусков
"Автостат": Три российских автопредприятия возобновили производство
Завод АвтоВАЗа в Тольятти. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video
Сегодня из корпоративного отпуска вернулись сразу три российских автомобильных предприятия. Об этом рассказали в агентстве "Автостат".
Сотрудники автозавода "Москвич" и предприятия "Автозавод Санкт-Петербург" находились в корпоративном отпуске с 22 июля по 4 августа, а работники УАЗа отдыхали поменьше, с 29 июля по 4 августа.
Завод "Урал" вернул отдыхающих к станкам 29 июля, а КамАЗ и Haval в Туле — 22 июля. До сих пор расслабляются сотрудники АвтоВАЗа, на рабочих местах их можно будет увидеть только 18 августа.
Предварительно все заводы запасают количество готовых изделий, которое сможет обеспечить потребительский спрос. Продолжают же работать продавцы, ремонтники и модернизаторы оборудования.
Ранее Life.ru рассказывал, как вернуться после отпуска к работе без негативных мыслей и нервов. Для быстрого включения в трудовой процесс лучше не приезжать с отдыха в ночь перед выходом в офис. Организму необходим минимальный отдых после перелёта или долгой поездки на поезде.