Кровососущие миноги оказались одним из предков человека

Морской бесчелюстной хищник минога оказался одним из дальних предков человека. К такому выводу пришли учёные, исследование которых опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.

Связь между человеком и кровососущим животным учёным удалось выявить при анализе некоторых особей. У них обнаружили популяцию клеток, которую можно считать ключом к происхождению позвоночных. Из этого следует, что данные существа отдалённо связаны с людьми.

Объясняется связь тем, что все позвоночные, а в данную группу входят также люди, ведут родословную начиная с древних рыб, живших более 400 миллионов лет назад. В те времена в большинстве своём встречались бесчелюстные позвоночные, к которым относятся миноги, а челюстные практически отсутствовали. За всё время длительного процесса эволюции данное соотношение значительно преобразилось. Сегодня миноги и миксины — единственные представители группы бесчелюстных беспозвоночных.

Именно поэтому, как считают учёные, важно их доскональное изучение. Полученная информация поможет лучше разобраться в процессах ранней эволюции и улучшить понимание о происхождении человека. Кроме того, исследователи уже успели сравнить гены миноги с генами группы челюстных водных лягушек под названием Xenopus. Взятые для исследования стволовые клетки, как оказалось, играют важнейшую роль в развитии позвоночных, поэтому наблюдение за особями продолжится.