Тарасова раскрыла замысел США по очернению российских фигуристов

"Я не знаю, что они знают и как они будут наносить нам удар. У нас всё чисто. Им нужно это для того, чтобы выигрывать, а нас бы дисквалифицировали на несколько лет. Как раз Олимпиада подходит. Они бы без нас прекрасно разбирались", — сказала Тарасова, комментируя NEWS.ru заявление Службы внешней разведки России.