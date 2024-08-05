Тарасова раскрыла замысел США по очернению российских фигуристов
Тарасова: США хотят доминировать в фигурном катании вместо России
Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Певцова Валентина
Вашингтон хочет добиться дисквалификации российских фигуристов, чтобы у американских спортсменов было больше шансов на победу. Такое мнение выразила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
"Я не знаю, что они знают и как они будут наносить нам удар. У нас всё чисто. Им нужно это для того, чтобы выигрывать, а нас бы дисквалифицировали на несколько лет. Как раз Олимпиада подходит. Они бы без нас прекрасно разбирались", — сказала Тарасова, комментируя NEWS.ru заявление Службы внешней разведки России.
Напомним, 5 августа Служба внешней разведки сообщила, что США готовят новый этап кампании по изоляции России в мировом спорте. Основной удар придётся по "самым русским" видам спорта — художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. По информации СВР, проект курируют перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.