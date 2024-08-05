Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 15:22

"Если они делают, почему мы не можем?" Посол РФ уличил США в лицемерии в вопросе поставок оружия

Антонов: РФ обсуждала с Вашингтоном поставки оружия недружественным США странам

Россия многократно поднимала вопрос о возможности поставок вооружения недружественным Вашингтону странам. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Крайне негативно здесь восприняты были слова [президента России] Владимира Владимировича Путина о том, что мы рассмотрим тоже возможность поставки недружественным американцам странам российского оружия. Если американцы это делают, почему не можем это сделать мы?" — приводит ТАСС слова посла.

Антонов добавил, что Москва затрагивала эту тему несколько раз в различного рода консультациях. Посол отметил, что лично он сам поднимал этот вопрос. По его словам, США придерживаются политики двойных стандартов, когда осуждают поставки российского оружия странам, имеющим напряжённые отношения с Вашингтоном. Хотя при этом считают, что поставлять оружие Киеву — нормально.

"С такой логикой, с таким чтением ситуации мы, конечно же, согласиться не можем", — пояснил посол.

Все всё поняли: Лавров оценил реакцию Запада на предупреждение Путина о поставках оружия
Все всё поняли: Лавров оценил реакцию Запада на предупреждение Путина о поставках оружия

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность поставки российского оружия недружественным США странам. Одной из таких является КНДР.

Обложка ©

Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров