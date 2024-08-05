В Екатеринбурге женщина после смерти сожителя три дня жила с его телом
СК начал проверку после того, как екатеринбурженка три дня жила с телом сожителя
В Екатеринбурге женщина после смерти сожителя ещё три дня жила с телом умершего в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Проведён осмотр места происшествия, опрошен ряд лиц, в том числе соседи и женщина, которая также проживала в этой квартире", — приводит сообщение ведомства URA.ru.
Для установления точной причины смерти назначена экспертиза, однако, предварительно, речь не идёт о криминальных причинах. Также уточняется, что женщина в течение этих дней не обращалась в скорую, а ходила по соседям с просьбой о помощи.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в Санкт-Петербурге сын убил отца из-за колбасы и больше месяца жил с его телом. Труп обнаружили через день после того, как у убитого был день рождения. Пенсионер вёл тихий образ жизни и всю жизнь изучал языки, а вместе с ним на его пенсию жил и его отпрыск, который нигде не работал.
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