В Екатеринбурге женщина после смерти сожителя три дня жила с его телом

В Екатеринбурге женщина после смерти сожителя ещё три дня жила с телом умершего в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Проведён осмотр места происшествия, опрошен ряд лиц, в том числе соседи и женщина, которая также проживала в этой квартире", — приводит сообщение ведомства URA.ru.

Для установления точной причины смерти назначена экспертиза, однако, предварительно, речь не идёт о криминальных причинах. Также уточняется, что женщина в течение этих дней не обращалась в скорую, а ходила по соседям с просьбой о помощи.