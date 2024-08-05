"Честно победить не могут": В ГД объяснили цель атаки США на синхронное плавание и фигурное катание РФ

Западные спортсмены не могут победить россиян в честной борьбе, отсюда и желание США дискредитировать элитные виды спорта РФ. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Госдумы Андрей Свинцов, комментируя сообщения о планах Соединённых Штатов начать кампанию очернения российского фигурного катания и синхронного плавания.

Как отметил парламентарий, проходящие в Париже летние Олимпийские игры продемонстрировали "просто отвратительную подготовку" к турниру. Все эти скандалы с трансгендерами и с качеством воды в Сене, подчеркнул Свинцов, показывают убожество западного подхода к спорту. И, конечно, такие виды спорта, как фигурное катание, синхронное плавание и художественная гимнастика, в которых наша страна всегда побеждала и показывала наивысшие результаты, Вашингтон будет продолжать пытаться дискредитировать. В частности, это будет делаться за счёт запуска трансгендеров, каких-то препаратов, которые ещё не подпадают под запрещённые, но уже используются в спортивных соревнованиях в западных странах.

За счёт таких грязных технологий они будут побеждать. То есть в честной борьбе западные спортсмены победить не могут. Поэтому, конечно, попытки дискредитировать российских спортсменов и виды спорта, в которых Россия побеждает, они, к сожалению, будут продолжаться Андрей Свинцов Депутат Госдумы

Тем не менее депутат уверен, что в ближайшие годы международное адекватное сообщество прекратит посещать Игры, которые будут устраивать страны Запада. По его мнению, спортивный мир разделится на две половины. Нормальные Олимпийские игры будут проводиться в странах БРИКС, а "какие-то альтернативные трансгендерные или любые другие" — в странах Европы и США. Вероятно, их турниры, считает собеседник Life.ru, будут больше похожи на Евровидение, то есть "чем дурее — тем лучше".

"Там такие же будут спортсмены, которые будут с рогами, женщины с бородами, с тремя грудями, с пятью ногами. <..> Мы на эти все их попытки будем реагировать максимально жёстко, то есть всё это превратится в перспективе в два различных вида соревнований. Только так планета, мне кажется, и способна существовать в двух параллельных мирах", — резюмировал Свинцов.