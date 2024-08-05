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5 августа, 10:25

Стало известно, за что объявили в розыск беглого экс-зама Родченкова

ТАСС: Соболевский объявлен в розыск за манипуляции с данными спортсменов

Розыск экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского может быть связан с делом о манипуляциях с базами данных российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Соболевский объявлен в розыск по делу, связанному с манипуляциями с базами данных российских спортсменов", — сказал собеседник агентства.

Тимофей Соболевский. Обложка © МВД России

Тимофей Соболевский. Обложка © МВД России

По его словам, против Соболевского возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование объективному расследованию), фигурантом которого также является его бывший начальник — экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Обоим грозит штраф или арест на срок до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории. СВР уличила Соболевского и его бывшего шефа Григория Родченкова в курировании новой кампании США по изоляции российского спорта. В 2015 году оба скрылись за рубежом, сейчас они, предположительно, находятся в Штатах.

Глава WADA пригрозил США изоляцией в случае продолжения конфронтации
Глава WADA пригрозил США изоляцией в случае продолжения конфронтации
Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Демьянова
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