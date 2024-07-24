Глава WADA пригрозил США изоляцией в случае продолжения конфронтации
Глава WADA Банька пригрозил США изоляцией в связи с допинг-конфликтом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в рамках 142-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже пригрозил США изоляцией. По его словам, это произойдёт, если Американское антидопинговое агентство (USADA) продолжит идти на конфронтацию.
"Если Вашингтон при поддержке USADA продолжат нарушать гармонизацию, то изолируют себя от международной спортивной арены, что приведёт к серьёзным последствиям для американского спорта", — сказал Банька.
По его словам, угрозы со стороны США нарушают баланс и гармонию в WADA.
Ранее сообщалось, что МОК на сессии в Париже выбрал Солт-Лейк-Сити местом проведения зимних Олимпийских игр-2034. За этот город проголосовали 83 участника сессии из 89. При этом ранее вице-президент МОК Джон Коутс, выступая на сессии, заявил, что организация может расторгнуть контракт с США на право проведения зимних Игр. По его словам, это произойдёт, если Вашингтон не признает главенство WADA в борьбе с допингом в спорте.
TACC / EPA / VALENTIN FLAURAUD