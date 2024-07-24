Глава WADA пригрозил США изоляцией в случае продолжения конфронтации

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в рамках 142-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже пригрозил США изоляцией. По его словам, это произойдёт, если Американское антидопинговое агентство (USADA) продолжит идти на конфронтацию.

"Если Вашингтон при поддержке USADA продолжат нарушать гармонизацию, то изолируют себя от международной спортивной арены, что приведёт к серьёзным последствиям для американского спорта", — сказал Банька.