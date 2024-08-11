10 самых страшных фильмов ужасов 2022–2024 годов, которые стоит посмотреть Хотите пощекотать себе нервы и испытать настоящий ужас? Тогда эта подборка самых страшных фильмов для вас. Вперёд, любители ужастиков, к бессонным ночам и мурашкам по телу! 10 августа, 21:11 Life сделал подборку самых страшных фильмов последних лет. Обложка © Kinopoisk.ru

Специалисты утверждают, что просмотр фильмов ужасов помогает людям лучше справляться с реальными страхами. В нашей подборке мы собрали 10 самых страшных фильмов 2022–2024 годов, которые стоит посмотреть. Список составлен от наименее к более популярным фильмам по зрительскому рейтингу сайта "Кинопоиск". Готовы к путешествию в мир кинокошмаров?

10. Кладбище домашних животных. Кровные узы

США, 2023

Рейтинг: 4.5

Кладбище домашних животных. Видео © YouTube / топКино

Фильм является приквелом к культовому фильму "Кладбище домашних животных", основанному на романе Стивена Кинга. Действие происходит в 1969 году. Молодой Джад Крэндалл мечтает уехать из захолустного городка Ладлоу вместе со своей девушкой Нормой. Им почти удаётся сбежать. Но всё меняется, когда в стекло их автомобиля врезается птица, а на Норму внезапно нападает пёс семьи Батерманов. Ситуация становится всё более странной. Недавно вернувшийся из Вьетнама друг Джада, Тимми Батерман, кажется совсем другим человеком. Крэндаллу предстоит узнать страшную историю своего семейства и зловещие тайны, связанные с древним индейским кладбищем. Сталкиваясь с ожившими кошмарами и своими собственными демонами, Джад пытается разорвать порочный круг насилия и ужаса, преследующий его семью на протяжении поколений. Фильм сочетает элементы классического хоррора и психологического триллера, создавая атмосферу напряжения и мистической угрозы.

9. Заклятье: последняя битва

Мексика, 2022

Рейтинг: 4.7

Заклятье: последняя битва. Видео © YouTube / Kinoman

Молодая монахиня Офелия приезжает в маленький городок Сан-Рамон. Здесь она встречает отца Виктора, который отчаянно пытается спасти беременную девушку Сандру от злого духа, желающего завладеть её нерождённым ребёнком. После обряда экзорцизма Офелия узнаёт, что угроза ещё не миновала. У неё есть всего два дня, чтобы защитить Сандру и ребёнка, прежде чем демон будет низвержен окончательно. В этом опасном деле ей помогает верный помощник Виктора — Фабиан. Вместе они должны раскрыть тайну и найти способ победить зло раз и навсегда. В фильме "Заклятье. Последняя битва" зрителей ждут мрачные тайны, напряжённые моменты и борьба со сверхъестественным.

8. Полтергейст

Великобритания, 2023

Рейтинг: 4.8

Полтергейст. Видео © YouTube / Kinoman

Марго возвращается в родной дом, чтобы погрузиться в мрачное прошлое своей семьи и выяснить, что на самом деле стало причиной смерти её младшей сестры Эви двадцать лет назад. Она чувствует, что призрак Эви всё ещё обитает в доме. Чтобы связаться с сестрой и получить ответы на мучающие её вопросы, Марго приглашает исследователей паранормальных явлений. Во главе этой команды стоит опытный спиритуалист Бартон Бэйли и его сын Джеймс. Вместе они устраивают спиритический сеанс, надеясь раскрыть тайны, которые прячутся в стенах дома, и освободить беспокойный дух Эви. Фильм обещает зрителям глубокое погружение в мир потустороннего и напряжённые моменты, держащие в страхе до последней минуты.

7. Проклятые воды

США, 2024

Рейтинг: 4.9

Проклятые воды. Видео © YouTube / топКино

Бывший профессиональный бейсболист Рэй, борющийся с рассеянным склерозом, переезжает с женой и двумя детьми в новый дом с бассейном. Пара надеется, что плавание окажет положительное влияние на здоровье Рэя и детей. И их ожидания оправдываются: состояние Рэя начинает удивительным образом улучшаться. Однако радость омрачается исчезновением семейного любимца — кота — и странными явлениями, происходящими в бассейне. Вскоре становится ясно, что в воде таится нечто зловещее... В фильме "Проклятые воды" зрителей ждут загадочные события и борьба с мистической опасностью, скрывающейся в самом неожиданном месте.

6. Паранормальные явления: Другое измерение

Тайвань, 2023.

Рейтинг: 4.9

Паранормальные явления. Видео © YouTube / Kinoman

В фильме сталкиваются древние легенды и современные технологии. Архитектор, проектировавший здание Университета китайской культуры, сделал его в форме обратного багуа, что привлекло туда призраков. Студентка Тин, входящая в команду разработчиков, решает протестировать хоррор-игру смешанной реальности в пустующем здании университета. Она соглашается на это не только ради проекта, но и чтобы помочь своему брату, который уже три года находится в коме, после того как провёл в лифте оккультный ритуал, открывший проникновение в другое измерение. Тин предстоит столкнуться с призраками прошлого и раскрыть тайны зловещего здания. Фильм обещает захватывающий сюжет, наполненный жуткими моментами и мистическими тайнами.

5. Проклятие дудочника

США, 2023 Рейтинг: 5.0

Проклятие дудочника. Видео © YouTube / Kinoman

В фильме оживает жуткая древняя легенда о Пегом Дудочнике, мистическом страннике в ярком костюме, который когда-то безжалостно обрекал на вымирание целые поселения. Хотя для многих эта история давно стала лишь сказанием, настоящая угроза может оказаться вполне реальной. Мэл, современная музыкантка, которая живёт ради своей дочери, случайно находит мелодию, способную погружать людей в транс. Но её музыкальный дар привлекает внимание не только восхищённых поклонников. Легендарный Гамельнский крысолов, проснувшийся от своего долгого сна, решает, что мелодия Мэл должна стать частью его кровавого плана. Теперь древнее зло вновь находит путь в наш мир, чтобы продолжить свои разрушительные деяния и написать новую страшную главу. Этот фильм погружает зрителей в мир мрака и мистики, где древние легенды пересекаются с современными кошмарами.

4. Бугимен: начало легенды

Испания, Уругвай, 2023

Рейтинг: 5.7

Бугимен: начало легенды. Видео © YouTube / Kinoman

После трагической смерти главы семьи мать решает начать новую жизнь, переехав с тремя детьми в уединённый городок. Однако вскоре они обнаруживают, что в этом месте начали пропадать дети при таинственных и пугающих обстоятельствах. С каждым днём страх нарастает, и семья начинает понимать, что их новое место жительства может скрывать опасности, о которых они даже не догадывались. Вскоре они сталкиваются с древним и зловещим существом, которое может быть связано с исчезновениями. В этом напряжённом триллере зрителей ждут жуткие открытия и страшные тайны, которые, кажется, подбираются к их собственному порогу...

3. Не ходи один в поход 2

США, 2023

Рейтинг: 5.8

Не ходи один в поход 2. Видео © YouTube / Kinoman

Прошло 20 лет с тех пор, как Джейсон Вурхиз в последний раз терроризировал окрестности. Томми Джарвис, одна из его выживших жертв, всё ещё живет в страхе, что кошмар вернётся. Не сумев забыть ужасы прошлого и предчувствуя неизбежную угрозу, Томми становится одержим идеей, что Джейсон обязательно вернётся, чтобы завершить своё кровавое дело. Когда странные и зловещие события начинают происходить в старом лагере, Томми вынужден вновь столкнуться с тем, что он пытался оставить позади. В этом продолжении зрителей ждут новые страхи, старые обиды и ожившая угроза, которая обещает стать ещё более опасной, чем раньше.

2. Кукольник

Россия, 2022

Рейтинг: 5.9

Кукольник. Видео © YouTube / Все трейлеры

В конце 1990-х годов тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней переезжает в уединённую деревню. Соня никак не может привыкнуть к скучной обстановке нового места. Проблемы с местными жителями и отсутствие развлечений только усугубляют её недовольство. Единственным развлечением для Сони становится исследование заброшенного дома, о котором ходят пугающие легенды. Местные жители шепчутся о злом Кукольнике, который якобы крадёт детей и превращает их в марионеток. Но легенда ли это? После того как сёстры зашли в этот зловещий дом, с тихой и замкнутой Аней начинают происходить странные и тревожные вещи. Теперь Соне предстоит столкнуться с давними силами, которые пробудились, чтобы сыграть свою зловещую роль.

1. Домовой

Россия, 2024

Рейтинг: 6

Домовой. Видео © YouTube / Kinoman

Осиротевшие Варя и Арсений переезжают из своей родной деревни в новый дом к приёмным родителям, надеясь на начало новой и счастливой жизни. Однако их мечты вскоре разбиваются, когда они сталкиваются со зловещей потусторонней силой. В доме, полном мрака и тайн, начинают происходить странные и пугающие события. Древнее зло, скрывающееся в стенах, угрожает их безопасности, и детям предстоит разгадать секреты, которые связаны с этим зловещим местом. Теперь Варя и Арсений должны проявить мужество и находчивость, чтобы справиться со зловещим врагом.

Авторы Андрей Соколов