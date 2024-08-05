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5 августа, 16:41

"Не было дурного умысла": Друзья заступились за похитителя ребёнка из Балакова

В Балакове друзья заступились за мужчину, который увёл к себе на ночь школьника

Друзья заступились за жителя города Балаково Саратовской области, который якобы похитил девятилетнего школьника и постирал ему одежду. Приятель Дмитрия рассказал, что тот сейчас находится в очень подавленном состоянии.

"Совершил он всё это лишь из благих побуждений, у него не было никакого дурного умысла, который ему пытаются инкриминировать. Тем более сам мальчик говорит, что никакого вреда он ему не причинил, просто покормил и спать уложил. <...> Бедного человека могут просто затравить, со свету сжить", — рассказал "Газете.ru" один из знакомых Дмитрия.

По словам девушки обвиняемого в похищении ребёнка жителя Саратовской области, тот очень добрый и отзывчивый человек, который всегда готов помочь нуждающимся.

Как рассказывал Life.ru, в ночь на 5 августа в Балакове объявили о пропаже девятилетнего ребёнка. Позже мальчика нашли в квартире одного из местных жителей по имени Дмитрий. Оказалось, что мужчина постирал вещи несовершеннолетнего и уложил его спать.

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VK / Произошло в Балаково

Наталья Демьянова
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