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5 августа, 17:26

Детям и родителям объяснят, как оказывать первую помощь, в мультсериале "Коленька научит"

РКК выпустил мультсериал по оказанию первой помощи для родителей и детей

Специалисты Российского Красного Креста (РКК) выпустили мультсериал "Коленька научит" для родителей и их детей, в котором объясняется, как правильно оказывать первую помощь. В десяти выпусках рассказывается, что делать при бытовых травмах, с которыми может столкнуться каждый ребёнок.

Трейлер мультсериала "Коленька научит". Видео © Telegram / Российский Красный Крест

Темы роликов достаточно разнообразные: порезы и ссадины, укусы клещей и пчёл, отравления, ожоги и кровотечения. Кроме того, есть видео, посвящённые ситуациям, когда ребёнок подавился или потерял сознание. Мультфильмы уже доступны в онлайн-кинотеатре Okko и "VK Видео".

"Название мультсериала совпадает с названием нашей программы по обучению навыкам оказания первой помощи детей от шести лет. Мы уверены, что популяризация первой помощи необходима и начинать нужно с маленьких детей", — указала первый зампред старейшей гуманитарной организации России Виктория Макарчук.

Программа "Коленька научит" — российская версия курса Норвежского Красного Креста по обучению детей навыкам оказания первой помощи. Впервые его запустили в Новгородском региональном отделении Российского Красного Креста, а затем проект распространился по всей стране.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Mikheev

Никита Осипов
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