Львова-Белова: В России провели анализ первых 500 дел сирот по поручению Путина

В России проанализировали первые 500 личных дел детей в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"В рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства проанализировали первые 500 личных дел детей, проживающих в учреждениях пяти регионов страны. Главная задача — выяснить, что делается для восстановления семейного окружения ребёнка и его связи с близкими", — написала омбудсмен в телеграм-канале.

Львова-Белова уточнила, что при изучении документов большое внимание уделяется причинам помещения несовершеннолетнего в учреждение, информации о его родителях, мерах поддержки, которые были осуществлены, плану работы по восстановлению родной семьи и общению с родственниками.

По словам детского омбудсмена, грамотное ведение дел помогает проследить, как защищают права и интересы детей. Кроме того, оценивается совместная работа различных служб и ведомств. Львова-Белова добавила, что отдельные случаи берутся на особый контроль.