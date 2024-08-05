В США пассажирку с опухолями на лице сняли с рейса из-за внешнего вида

Пассажирку сняли с рейса американской авиакомпании Southwest Airlines по причине "отталкивающего внешнего вида". Женщина, страдающая генетическим заболеванием (нейрофиброматозом, который вызывает разрастание опухолей на теле. — прим. Life.ru), прикрыла образования на лице повязкой, однако этого оказалось недостаточно. Подробностями истории поделилось издание ABC7.

"На мне была повязка на голове, закрывающая лоб, и маска, потому что я поняла, что мой внешний вид немного отталкивающий", — рассказала женщина журналистам.

Она также уточнила, что один из членов экипажа подходил к ней и интересовался, не болеет ли она ветряной оспой. Пассажирка объяснила, что закрыла лицо повязкой из-за недавно перенесённой операции по уменьшению опухолей.

Когда же женщина сказала, что может предъявить справку, сотрудник авиакомпании предложил ей вместо этого пройти на досмотр службы неотложной медицинской помощи. Однако ожидание затянулось на долгие пять часов, прежде чем её пересадили на другой рейс.

"Это было унизительно и стыдно. Я почувствовала себя оскорблённой", — пожаловалась путешественница.