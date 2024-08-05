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5 августа, 16:40

Российские войска поразили штаб "Правого сектора"* в Николаевской области

Лебедев: ВС РФ поразили пункт дислокации боевиков "Правого сектора"* в Степовом

Российские войска поразили пункт дислокации боевиков "Правого сектора"* в районе села Степовое в Николаевской области Украины. Об этом сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

"Прилёт в Степовое. Минут 15 назад. По пункту временной дислокации прилёт. Там "Правый сектор"* был",приводит ТАСС его слова.

Также Лебедев отметил, что фиксируется большое количество убитых боевиков.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской области. Каких-либо официальных данных от местных властей не поступало.

Поражён аэродром в Николаеве, где иностранцы тренировали пилотов ВСУ
Поражён аэродром в Николаеве, где иностранцы тренировали пилотов ВСУ

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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