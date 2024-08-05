Российские войска поразили штаб "Правого сектора"* в Николаевской области

Российские войска поразили пункт дислокации боевиков "Правого сектора"* в районе села Степовое в Николаевской области Украины. Об этом сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

"Прилёт в Степовое. Минут 15 назад. По пункту временной дислокации прилёт. Там "Правый сектор"* был", — приводит ТАСС его слова.

Также Лебедев отметил, что фиксируется большое количество убитых боевиков.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской области. Каких-либо официальных данных от местных властей не поступало.