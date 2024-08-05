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5 августа, 20:36

Телеканал "Санкт-Петербург" дал старт онлайн-квесту в центре культурной столицы

В Северной столице по инициативе телеканала "Санкт-Петербург" был запущен пешеходный квест. Участников мероприятия ожидают приятные призы, а также море впечатлений от получившегося приключения.

Для того чтобы принять участие в квесте, достаточно пройти несложный этап регистрации:

  • Зарядить смартфон перед насыщенной прогулкой по центру культурной столицы.
  • Написать в личные сообщения сообщества телеканала во "ВКонтакте", использовав команду "Начать".

Каждого участника во время прогулки также будет сопровождать карманный "гид". Он будет создавать определённые точки на карте, а также давать задания и принимать ответы. Наиболее активным после завершения мероприятия обещаны подарки — памятные сувениры, мерч и даже портативные колонки с встроенным голосовым помощником.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Мария Любицкая
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