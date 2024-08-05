Облысел и почернел: 24-летний китаец ушёл в поход на пять месяцев и вернулся дряхлым дедом

В Китае 24-летний парень постарел после пятимесячного похода в горы по северу и западу страны. По данным местных СМИ, речь идёт об уроженце провинции Хэбэй, который отправился в путешествие после того, как впал в депрессию из-за расставания с девушкой.

Особенно молодого человека помотали переходы по Цинхай-Тибетскому нагорью с его большой высотой, ветрами и агрессивным солнцем. Парня предупреждали, что поход туда может "очистить разум".

Возможно, китаец и вернулся домой со свежей головой, но о его внешности сказать такого нельзя. За время странствий парень облысел из-за солнечных ожогов, более того, у него появились морщины и загар. А бриться он перестал, чтобы хоть как-то защитить лицо от непогоды. Со временем люди, которых китаец встречал в пути, стали обращаться к нему "дядя" и не верили, что он родился в 2000 году.

Изменившись до неузнаваемости, новоиспечённый "дедушка" признался, что путешествие и знакомства с новыми людьми помогли ему избавиться от депрессии. Теперь постаревшего китайца даже не волнуют хейтеры, которые призывают его следить за своей не самой приятной внешностью. В походах парень, судя по всему, стал мудрее и, как истинный старец, отвечает на советы по-философски: "Какой смысл в этом? Я думаю, что теперь со мной всё в порядке".