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5 августа, 18:53

В Зеленограде врачи спасли 250-килограммовую женщину, которой стало плохо

Женщину весом более 250 килограммов с трудом удалось госпитализировать в московском Зеленограде. Медики диагностировали у неё сердечную недостаточность, сообщает 360.ru.

По данным журналистов, для того чтобы транспортировать тучную пациентку, а затем поместить её в машину скорой помощи, медикам понадобились дополнительные силы. На данный момент более подробной информации о состоянии женщины нет.

Ранее Life.ru рассказывал, как спасатели оказали помощь 200-килограммовому жителю Уфы и эвакуировали его из квартиры. К ним обратились медики, приехавшие на вызов к мужчине.

Умер 400-килограммовый москвич, которого госпитализировали через окно
Умер 400-килограммовый москвич, которого госпитализировали через окно
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Life.ru

Наталья Демьянова
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