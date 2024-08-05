В Зеленограде врачи спасли 250-килограммовую женщину, которой стало плохо

Женщину весом более 250 килограммов с трудом удалось госпитализировать в московском Зеленограде. Медики диагностировали у неё сердечную недостаточность, сообщает 360.ru.

По данным журналистов, для того чтобы транспортировать тучную пациентку, а затем поместить её в машину скорой помощи, медикам понадобились дополнительные силы. На данный момент более подробной информации о состоянии женщины нет.