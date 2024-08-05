В Зеленограде врачи спасли 250-килограммовую женщину, которой стало плохо
Женщину весом более 250 килограммов с трудом удалось госпитализировать в московском Зеленограде. Медики диагностировали у неё сердечную недостаточность, сообщает 360.ru.
По данным журналистов, для того чтобы транспортировать тучную пациентку, а затем поместить её в машину скорой помощи, медикам понадобились дополнительные силы. На данный момент более подробной информации о состоянии женщины нет.
Ранее Life.ru рассказывал, как спасатели оказали помощь 200-килограммовому жителю Уфы и эвакуировали его из квартиры. К ним обратились медики, приехавшие на вызов к мужчине.
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