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5 августа, 18:07

Белоусов поручил подготовить акт по реабилитации бойцов СВО совместно с жёнами

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт (НПА) по прохождению реабилитации участниками специальной военной операции (СВО) совместно с их жёнами. Об этом заявили в пресс-службе ведомства вечеров в понедельник, 5 августа.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации", — отметили в министерстве.

Напомним, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучила идею прохождения реабилитации бойцами СВО совместно с их жёнами. Глава государства одобрил предложение и указал, что спутницы жизни героев являются "лучшими психологами".

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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