Белоусов поручил подготовить акт по реабилитации бойцов СВО совместно с жёнами

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт (НПА) по прохождению реабилитации участниками специальной военной операции (СВО) совместно с их жёнами. Об этом заявили в пресс-службе ведомства вечеров в понедельник, 5 августа.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации", — отметили в министерстве.