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5 августа, 19:04

Путин присвоил двум формированиям ВС РФ наименования "гвардейская"

Владимир Путин присвоил 150-й мотострелковой дивизии наименование "гвардейская"

В понедельник, 5 августа, президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии наименование "гвардейская". Текст соответствующего документа о присвоении этому воинскому формированию почётного наименования был опубликован на портале правовой информации.

В указе говорится, что бригаде досталась эта честь за массовый героизм, стойкость, отвагу и мужество, которые были проявлены её личным составом. Глава государства также присвоил почётное наименование "гвардейская" восьмой общевойсковой армии.

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В конце марта текущего года Life.ru писал, что российский лидер присвоил наименование "гвардейская" 75-й бригаде управления. Тогда же президент России принял аналогичное решение в отношении 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты имени героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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