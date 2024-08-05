Путин присвоил двум формированиям ВС РФ наименования "гвардейская"

В понедельник, 5 августа, президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии наименование "гвардейская". Текст соответствующего документа о присвоении этому воинскому формированию почётного наименования был опубликован на портале правовой информации.

В указе говорится, что бригаде досталась эта честь за массовый героизм, стойкость, отвагу и мужество, которые были проявлены её личным составом. Глава государства также присвоил почётное наименование "гвардейская" восьмой общевойсковой армии.