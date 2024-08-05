Третий за день беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Минобороны РФ: Средства ПВО сбили вечером дрон ВСУ над Белгородской областью
Вечером 5 августа российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью очередной беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооружённым силам Украины. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Министерство обороны РФ.
"Около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что украинский дрон был сбит в небе над Белгородской областью. Сведений о пострадавших или разрушениях не было. БПЛА стал третьим объектом, уничтоженным за день над регионом.
Ранее Life.ru писал, что автобус сельхозпредприятия "Агробелогорье" в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате погиб мужчина.
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