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Регион
5 августа, 20:14

Третий за день беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили вечером дрон ВСУ над Белгородской областью

Вечером 5 августа российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью очередной беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооружённым силам Украины. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Министерство обороны РФ.

"Около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что украинский дрон был сбит в небе над Белгородской областью. Сведений о пострадавших или разрушениях не было. БПЛА стал третьим объектом, уничтоженным за день над регионом.

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Ранее Life.ru писал, что автобус сельхозпредприятия "Агробелогорье" в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате погиб мужчина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Алексей Соловьёв
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