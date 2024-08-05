Украинский олигарх Фирташ подал новый иск против Зеленского
"Главком": Украинский олигарх Фирташ подал новый иск против Зеленского
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ будет судиться с Владимиром Зеленским. Обложка © ТАСС / Ronald Zak / AP
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ намерен оспорить в суде введённые против него санкции. Ограничениям бизнесмен подвергся благодаря указу Владимира Зеленского, который был подписан в конце июня текущего года. Соответствующей информацией поделилось местное издание "Главком".
Стоит отметить, что Зеленский этим указом ввёл в отношении предпринимателя 11 видов санкций сроком на 10 лет, среди которых блокирование активов, предотвращение выведения средств за пределы Украины, а также прекращение полётов, перевозок и торговых операций на территории страны. Верховный суд Незалежной принял иск Фирташа к рассмотрению 29 июля.
Журналисты также рассказали, что в июне 2021 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) уже вводил на три года санкции против олигарха. Тогда Фирташ тоже подал в суд, однако 5 апреля прошлого года по ходатайству Службы безопасности Украины (СБУ) рассмотрение дела было переведено в закрытый режим, где оно и находится до сих пор.
Напомним, что чуть больше года назад Life.ru писал, что Фирташ получил подозрение в совершении преступления от СБУ и Бюро экономической безопасности Украины. По информации зарубежных средства массовой информации, представители этих ведомств 15 мая 2023 года вручили подозрения олигарху и восьми топ-менеджерам его компаний.