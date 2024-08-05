Скончался муфтий КЧР Исмаил Бердиев
Скончался глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев
Ушёл из жизни председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил-хаджи Бердиев. Обложка © kremlin
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил-хаджи Бердиев скончался на 71-м году жизни. Об этом рассказал муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов.
"Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером. Выражаем соболезнования родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля России", — приводит его слова РИА "Новости".
Трагическую новость также подтвердило издание Islam.ru. Причины смерти и дата прощания с Бердиевым не сообщаются.
Ранее на 70-м году жизни умер легендарный защитник владикавказской "Алании" и тренер "Нахичевани-на-Дону" Калин Степанян. Это случилось прямо во время матча любительской лиги Ростовской области.