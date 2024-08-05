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5 августа, 20:49

Скончался муфтий КЧР Исмаил Бердиев

Скончался глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

Ушёл из жизни председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил-хаджи Бердиев. Обложка © kremlin

Ушёл из жизни председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил-хаджи Бердиев. Обложка © kremlin

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил-хаджи Бердиев скончался на 71-м году жизни. Об этом рассказал муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов.

"Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером. Выражаем соболезнования родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля России", — приводит его слова РИА "Новости".

Трагическую новость также подтвердило издание Islam.ru. Причины смерти и дата прощания с Бердиевым не сообщаются.

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Оксана Попова
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