Скончался муфтий КЧР Исмаил Бердиев

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил-хаджи Бердиев скончался на 71-м году жизни. Об этом рассказал муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов.

"Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером. Выражаем соболезнования родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля России", — приводит его слова РИА "Новости".

Трагическую новость также подтвердило издание Islam.ru. Причины смерти и дата прощания с Бердиевым не сообщаются.