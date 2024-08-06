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5 августа, 23:15

Не косметическая проблема: Врач объяснила, как лицо говорит о беде с организмом

Уролог Фирсова: Отёки на лице могут быть признаком нефритического синдрома

На первый взгляд безобидные отёки на лице могут свидетельствовать о серьёзном заболевании почек. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Depiction Images

На первый взгляд безобидные отёки на лице могут свидетельствовать о серьёзном заболевании почек. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Depiction Images

Симметричные отёки на лице могут свидетельствовать о признаке нефритического синдрома. Как сообщила врач-уролог Дарья Фирсова из сети "Клиника Фомина" в интервью "Газете.ru", недуг часто развивается на фоне воспалительных заболеваний почек.

По словам специалиста, нефритический синдром проявляется не только отёками, но и высоким артериальным давлением, наличием крови в моче, снижением её объёма. Эти симптомы характерны для гломерулонефрита — воспалительного процесса в почках. Он обычно возникает из-за чрезмерной иммунной реакции организма на инфекции, а также может быть вызван аутоиммунными нарушениями.

Врач пояснила, что, помимо гломерулонефрита, отёки могут быть связаны и с другими урологическими проблемами, такими как мочекаменная болезнь, рак мочевого пузыря или пиелонефрит. Поэтому при появлении отёков важно своевременно обратиться к урологу.

"Если есть проблемы с оттоком мочи, уролог поможет их устранить. В случае отсутствия явных урологических причин необходима консультация кардиолога, терапевта, нефролога или других специалистов. Отёки — это не только косметическая проблема, но и возможный сигнал о серьёзных нарушениях в здоровье. Не занимайтесь самолечением и обязательно обратитесь к врачу", — добавила эксперт.

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Ранее профессор объяснил, что изменение длительности первого утреннего похода в туалет может сигнализировать о развитии аденомы простаты. По словам врача, этот недуг, который часто начинается с затруднений при мочеиспускании и в более запущенных случаях требует натуживания, связан с возрастными изменениями у мужчин старше 40 лет.

Кирилл Сосновских
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