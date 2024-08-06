Решение Запада о санкциях против Минобороны Грузии удивило Тбилиси

В Тбилиси удивлены решением властей Соединённых Штатов и Евросоюза приостановить финансирование грузинских вооружённых сил и лаборатории Лугара, расположенной возле столицы страны. Об этом в ходе большой пресс-конференции для местных средств массовой информации заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Я не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и бюджета для лаборатории Лугара. Есть очень много направлений, по которым это правительство (Грузии. — Прим. Life.ru) можно наказать, и его нужно наказать, однако нельзя, чтобы грузинская армия, на которой стоит наше государство и оборона, были наказаны", — заявила политический деятель.