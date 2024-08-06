Решение Запада о санкциях против Минобороны Грузии удивило Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не понимает санкций США и ЕС против МО
В Тбилиси удивлены решением властей Соединённых Штатов и Евросоюза приостановить финансирование грузинских вооружённых сил и лаборатории Лугара, расположенной возле столицы страны. Об этом в ходе большой пресс-конференции для местных средств массовой информации заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Я не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и бюджета для лаборатории Лугара. Есть очень много направлений, по которым это правительство (Грузии. — Прим. Life.ru) можно наказать, и его нужно наказать, однако нельзя, чтобы грузинская армия, на которой стоит наше государство и оборона, были наказаны", — заявила политический деятель.
Напомним, что 31 июля госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решил приостановить поддержку Грузии из-за принятия там закона об иноагентах. Прежде дипломат отмечал, что проведёт чуткий обзор происходящего и вынесет решение.
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