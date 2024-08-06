Момент мощного удара по оборонному предприятию под Киевом попал на видео

В украинских телеграм-каналах распространяется видео, на котором, предположительно, запечатлён прилёт по оборонному предприятию. По информации пабликов, ролик снят в городе Бровары Киевской области Украины.

На видео, предположительно, — мощный прилёт в городе Бровары Киевской области Украины. Видео © Telegram / УНИАН

На видео запечатлён точный прилёт в здание, после чего раздаётся взрыв. Сообщается, что было атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ "Терминал". Официального подтверждения данной информации не поступало.