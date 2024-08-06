Момент мощного удара по оборонному предприятию под Киевом попал на видео
Украинские СМИ сообщили об ударе по оборонному предприятию в Киевской области
В украинских телеграм-каналах распространяется видео, на котором, предположительно, запечатлён прилёт по оборонному предприятию. По информации пабликов, ролик снят в городе Бровары Киевской области Украины.
На видео, предположительно, — мощный прилёт в городе Бровары Киевской области Украины. Видео © Telegram / УНИАН
На видео запечатлён точный прилёт в здание, после чего раздаётся взрыв. Сообщается, что было атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ "Терминал". Официального подтверждения данной информации не поступало.
О взрывах в Киеве украинские СМИ сообщали ранее. Они также утверждали, что хлопки раздались и в Полтавской области. На тот момент воздушная тревога действовала в 13 регионах Незалежной.
Telegram / УНИАН