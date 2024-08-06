В Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
"Общественное": Серия взрывов прогремела в Харькове
В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".
Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в Харьковской области звучит воздушная тревога. В красной зоне на данный момент также находятся и другие регионы — Хмельницкая, Житомирская и Ровненская области.
Ранее стало известно о взрывах в Николаевской области Украины. Украинские телеграм-каналы сообщают, что они были слышны в Вознесенске Николаевской области. Именно там расположен аэродром ВСУ.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Pawel Radomski