Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 23:29

В Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

"Общественное": Серия взрывов прогремела в Харькове

В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в Харьковской области звучит воздушная тревога. В красной зоне на данный момент также находятся и другие регионы — Хмельницкая, Житомирская и Ровненская области.

Момент мощного удара по оборонному предприятию под Киевом попал на видео
Момент мощного удара по оборонному предприятию под Киевом попал на видео

Ранее стало известно о взрывах в Николаевской области Украины. Украинские телеграм-каналы сообщают, что они были слышны в Вознесенске Николаевской области. Именно там расположен аэродром ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pawel Radomski

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров