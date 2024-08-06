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6 августа, 00:23

Выдающийся лидер: Главы мусульманских организаций России соболезнуют в связи со смертью Бердиева

Муфтии Гайнутдин и Крганов выразили соболезнования в связи со смертью Бердиева

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский (слева направо). Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский (слева направо). Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. По его словам, смерть муфтия КЧР стала тяжёлой утратой для всей мусульманской общины.

В своём обращении муфтий отметил, что Бердиев оставил значительное духовное и культурное наследие, которое будут помнить следующие поколения. Он был выдающимся религиозным лидером, посвятившим свою жизнь укреплению исламских ценностей и межрелигиозного диалога.

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов также выразил соболезнования, охарактеризовав скончавшегося как настоящего лидера, всегда стремившегося к миру и взаимопониманию. Муфтий подчеркнул, что Бердиев сыграл значительную роль в развитии мусульманской уммы и сохранении мира на Кавказе. Его мудрость и опыт высоко ценились среди мусульман всего региона.

"Духовное собрание мусульман России и сам лично молитвенно в эти часы искренне разделяем боль утраты Исмаила хазрата и выражаем поддержку родным, близким и всем мусульманам Северного Кавказа", — сказал Крганов.

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Напомним, что 5 августа на 71-м году жизни скончался председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил-хаджи Бердиев. Причины смерти не сообщаются.

Кирилл Сосновских
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