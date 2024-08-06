Выдающийся лидер: Главы мусульманских организаций России соболезнуют в связи со смертью Бердиева

Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. По его словам, смерть муфтия КЧР стала тяжёлой утратой для всей мусульманской общины.

В своём обращении муфтий отметил, что Бердиев оставил значительное духовное и культурное наследие, которое будут помнить следующие поколения. Он был выдающимся религиозным лидером, посвятившим свою жизнь укреплению исламских ценностей и межрелигиозного диалога.

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов также выразил соболезнования, охарактеризовав скончавшегося как настоящего лидера, всегда стремившегося к миру и взаимопониманию. Муфтий подчеркнул, что Бердиев сыграл значительную роль в развитии мусульманской уммы и сохранении мира на Кавказе. Его мудрость и опыт высоко ценились среди мусульман всего региона.

"Духовное собрание мусульман России и сам лично молитвенно в эти часы искренне разделяем боль утраты Исмаила хазрата и выражаем поддержку родным, близким и всем мусульманам Северного Кавказа", — сказал Крганов.