Выдающийся лидер: Главы мусульманских организаций России соболезнуют в связи со смертью Бердиева
Муфтии Гайнутдин и Крганов выразили соболезнования в связи со смертью Бердиева
Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский (слева направо). Обложка © ТАСС / Метцель Михаил
Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. По его словам, смерть муфтия КЧР стала тяжёлой утратой для всей мусульманской общины.
В своём обращении муфтий отметил, что Бердиев оставил значительное духовное и культурное наследие, которое будут помнить следующие поколения. Он был выдающимся религиозным лидером, посвятившим свою жизнь укреплению исламских ценностей и межрелигиозного диалога.
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов также выразил соболезнования, охарактеризовав скончавшегося как настоящего лидера, всегда стремившегося к миру и взаимопониманию. Муфтий подчеркнул, что Бердиев сыграл значительную роль в развитии мусульманской уммы и сохранении мира на Кавказе. Его мудрость и опыт высоко ценились среди мусульман всего региона.
"Духовное собрание мусульман России и сам лично молитвенно в эти часы искренне разделяем боль утраты Исмаила хазрата и выражаем поддержку родным, близким и всем мусульманам Северного Кавказа", — сказал Крганов.
Напомним, что 5 августа на 71-м году жизни скончался председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил-хаджи Бердиев. Причины смерти не сообщаются.