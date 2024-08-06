Опрос показал, сколько россияне тратят на летний отпуск

Чаще всего граждане РФ тратят на летний отпуск от 30 до 50 тысяч рублей. Как пишут корреспонденты "Газеты.ru", в распоряжении которых оказались результаты соответствующего опроса, так ответили 23,1% опрошенных.

В то же время 22,9% россиян сообщили, что им нужно на эти цели от 50 до 100 тысяч рублей. 18,5% респондентов рассказали, что смогут уложиться в сумму от 10 до 30 тысяч рублей, ещё 16,5 отдадут за отдых больше 100 тысяч рублей, а 6,3% и вовсе хотят потратить не больше 10 тысяч рублей. Остальные 12,3% указали, что вообще не собираются отдыхать.

Согласно опросу, проведённому сервисом онлайн-кредитования "Робот Займер", большинство наших соотечественников считает, что отпуск в этом году для них станет дороже прошлогоднего. Так ответили 42% опрошенных. На этом фоне 22,4% хотят сэкономить по сравнению с прошлым годом, а 21,1% планирует потратить столько же.

Ещё 31,3% россиян отметил, что досуг и развлечения представляют собой основную статью расходов на отдыхе. Помимо этого, 26,9% сетует на дорогие билеты на самолёт или поезд, а 23,6% считают, что дороже всего в отпуске им обходится проживание.

На этом фоне 7,1% граждан России сообщил, что планируют больше всего потратиться на питание. 5,9% подчеркнули, что отдыхают по туристическим путёвкам, а 3,7% хотят реализовать "круглую сумму" на шопинге и покупке сувениров.

Исследование показало, что 56,4% собираются пользоваться кредитной картой, брать взаймы у близких или оформлять заём "до зарплаты". Еще 4,4% планируют взять потребительский кредит, 34% респондентов ограничатся тратами в рамках собственных средств, а 5,2% ещё не могут ответить на этот вопрос.