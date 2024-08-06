Эксперт назвал явный признак прослушки на телефоне

Существуют важные признаки, указывающие на возможную установку шпионской программы на мобильных устройствах. Как заявил в интервью NEWS.ru эксперт по информационным технологиям Артём Геллер, одним из таких признаков является резкое снижение уровня заряда батареи телефона. Особенно это касается новых и недавно приобретённых устройств.

Эксперт отметил, что выявить прослушку на телефоне практически невозможно. Единственным заметным индикатором может быть эхо во время телефонных разговоров.

"Если ваш аккумулятор на телефоне начал более усиленно терять количество энергии, это может говорить о шпионской программе на вашем мобильном. Особенно если устройство новое и куплено недавно. В остальном, скорее всего, вы ничего не заметите. Прослушку на телефоне также распознать самостоятельно практически невозможно. Если у вас появилось эхо, вы слышите свой собственный голос при каждом телефонном разговоре, то, возможно, у вас и стоит прослушка", — пояснил он.

Однако IT-специалист добавил, что эхо может возникать и без наличия прослушки. Обнаружить шпионскую программу на устройстве достаточно сложно, поэтому он рекомендует заранее изучить методы, чтобы избежать установки таких программ злоумышленниками.