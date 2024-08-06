Грабежи и драки: Названы самые криминальные городские округа Подмосковья

В Московской области за последние шесть месяцев было зафиксировано более 36 тысяч преступлений. Эти тревожные данные были озвучены интернет-изданию Regions в пресс-релизе прокуратуры Подмосковья 5 августа.

На вершине криминального списка оказались такие городские округа, как Одинцово, Люберцы, Подольск, Балашиха и Красногорск. Лидером по числу зарегистрированных правонарушений стало Одинцово с 2084 преступлениями. Люберцы идут следом, там за полгода было раскрыто 1973 преступления. Подольск занял третью позицию с 1500 преступлениями. Балашиха и Красногорск расположились на четвёртом и пятом местах соответственно.

Особое внимание стоит уделить типам преступлений. В Люберцах, Балашихе, Красногорске и Одинцово наиболее часто регистрировались случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В Подольске же преобладали грабежи.