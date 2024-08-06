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6 августа, 02:51

Грабежи и драки: Названы самые криминальные городские округа Подмосковья

Самыми криминальными округами Подмосковья стали Одинцово, Люберцы и Подольск

В Московской области за последние шесть месяцев было зафиксировано более 36 тысяч преступлений. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UfaBizPhoto

В Московской области за последние шесть месяцев было зафиксировано более 36 тысяч преступлений. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UfaBizPhoto

В Московской области за последние шесть месяцев было зафиксировано более 36 тысяч преступлений. Эти тревожные данные были озвучены интернет-изданию Regions в пресс-релизе прокуратуры Подмосковья 5 августа.

На вершине криминального списка оказались такие городские округа, как Одинцово, Люберцы, Подольск, Балашиха и Красногорск. Лидером по числу зарегистрированных правонарушений стало Одинцово с 2084 преступлениями. Люберцы идут следом, там за полгода было раскрыто 1973 преступления. Подольск занял третью позицию с 1500 преступлениями. Балашиха и Красногорск расположились на четвёртом и пятом местах соответственно.

Особое внимание стоит уделить типам преступлений. В Люберцах, Балашихе, Красногорске и Одинцово наиболее часто регистрировались случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В Подольске же преобладали грабежи.

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Ранее сообщалось, что украинцы с большим отрывом возглавили список иностранцев, отбывающих наказание в польских тюрьмах. Среди 2407 иностранных заключённых в Польше, украинцы составляют 1261 человек.

Кирилл Сосновских
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