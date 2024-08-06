Избивал и угрожал: Безумный сибиряк расправился с бывшей и поджёг квартиру с её телом

В Бердске раскрыто преступление, которое шокировало местных жителей. 23-летняя Екатерина (имя изменено. — Life.ru) погибла в результате поджога, устроенного её бывшим сожителем. Сначала пожарные считали, что это несчастный случай, однако трагедия вскоре стала выглядеть как жестокое убийство. Ключевым в раскрытии преступления оказалось предсмертное сообщение жертвы, отправленное подруге незадолго до смерти погибшей.

Как пишет kp.ru, в нём Екатерина предупредила подругу, что её бывший парень пришёл к ней домой и она боится его. Эти слова стали важной уликой в деле. Ранее девушка неоднократно жаловалась на насилие со стороны своего возлюбленного, но прощала его. Несмотря на советы друзей уехать от него, девушка не решалась расстаться.

"У них были больные отношения. Он периодически бил Катю, она писала заявления в полицию, но потом забирала их. Более того, он не раз говорил, что сожжет её. А она прощала, они в итоге мирились. Ей много раз говорили, чтобы уезжала от него. Тем более у неё маленькие дети от другого брака — шесть и четыре годика. Но Катя твердила, что с ним ей плохо, а без него ещё хуже. А он вёл себя как психопат, бил ей телефоны каждую неделю", — признались знакомые погибшей.

В результате мужчина воплотил в жизнь угрозы: он расправился с девушкой, а потом поджёг квартиру вместе с телом, пытаясь замести следы. Преступник пытался скрыться, но был задержан благодаря уловке правоохранителей. Его обманом вызвали к месту происшествия, сказав, что Екатерина выжила и нуждается в его визите в больнице.

В настоящее время мужчина арестован, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Дети погибшей теперь находятся у их биологического отца.